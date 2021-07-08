В Тольятти под суд отправят телефонного мошенника

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение неоднократно судимому мужчине, которому вменяют пять эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина звонил жертвам и говорил, что их родственник попал в беду. Злоумышленник менял голос и играл роль и родственников потерпевших, и следователя. Он использовал вымышленную историю о ДТП с погибшей и пострадавшем. Чтобы родственник избежал уголовной ответственности, он предлагал заплатить. Двое потерпевших поверили в обман и перевели 110 тыс. рублей.

По аналогичной схеме злоумышленник пытался получить деньги с еще трех человек, но они отказались платить.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.