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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии выполнили 17,5 тыс. исследований

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги работы за первое полугодие лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга". За указанный период специалистами лабораторий выполнено 17,5 тыс. лабораторных исследований.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения действующих экологических нормативов на площадочных производственных объектах АО "Транснефть - Приволга" и линейной части обслуживаемых магистральных трубопроводов.

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК: по одной в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ). В целях обеспечения высокой экологической безопасности производства специалисты эколого-аналитических лабораторий в течение шести месяцев провели 13 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено около 3,3 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и свыше 1,2 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показали отсутствие нарушений установленных нормативов.

В целях обеспечения высокого уровня точности проводимых исследований обновляется материально-техническая база лабораторий. Для лаборатории Волгоградского РНУ был приобретен аппаратно-программный комплекс. Новое оборудование позволило повысить качество измерений массовой концентрации предельных углеводородов (С1-С10, С12-С19), бензолов, толуолов, ксилолов в атмосферном воздухе и промышленных выбросах.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В текущем году началось строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Ефимовка" в Волгоградской области. Проводится техническое перевооружение площадок для временного хранения металлолома и отходов станции смешения нефти, нефтеперекачивающих станций "Самара-1" и "Самара-2".

Кроме того, в течение весенних месяцев экологи и молодые специалист филиалов организовали восемь экологических акций: участвовали в благоустройстве скверов и парковых зон, проводили субботники.

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