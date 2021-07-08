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"Метр квадратный" повысил скорость обработки альтернативных сделок в 7 раз

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ) разработала новый оцифрованный сервис для риэлторов. Он показывает цепочку из нескольких сделок по продаже и покупке жилых объектов, благодаря чему риелторы и агентства недвижимости смогут сократить процесс оформления сделок с несколькими участниками до 1 часа.

Альтернативные сделки представляют собой единовременную продажу одного объекта недвижимости и покупку другого с участием нескольких продавцов и покупателей. Риелтор собирает всех участников в одну цепочку, и М2 предоставляет для него удобный инструмент контроля и реализации сделки. Раньше для расчетов между участниками сделки использовались банковские ячейки, и клиенту приходилось посещать отделение минимум два раза (положить деньги в ячейку и забрать их), а также тратить на процесс оформления документов до 7 часов. Кроме того, ответственность за их проверку полностью лежала на риелторе.

М2 автоматизировал процесс, и клиентам больше не придется посещать банковское отделение — cделка проходит полностью онлайн. Система собирает деньги от всех ее участников на специальный счет (СБР) и регистрирует объекты недвижимости в Росреестре. Кроме того, М2 проверяет документы и контролирует процесс сделки.

Сервис представляет собой интерфейс, куда риелтор записывает участников и условия сделки. Далее система генерирует схему работы — кто, кому и в какое время передал или должен передать денежные средства. Согласно договору купли-продажи (ДКП) покупатель вносит деньги на СБР, после чего отправляет пакет документов в Росреестр.

Сервис отображает схему проведения сделки и процесс перевода денег от одного участника к другому, каждый из которых может вносить свою сумму в рамках оформленного с ним договора и любым удобным способом: например, онлайн-переводом или через кассу банка. "Метр квадратный" переводит средства всем участникам в соответствии с условиями договора только тогда, когда будут зарегистрированы все сделки цепочки.

"Сейчас мы сотрудничаем с более чем 700 агентствами и 3 тыс. частных риелторов, и нашей целью является дальнейшее и активное расширение числа партнеров. С апреля мы провели уже более 310 альтернативных сделок на общую сумму 1,8 млрд рублей. Если раньше их оформление могло занимать до 7 часов, то сейчас ввиду простоты проведения сделки и отсутствия необходимости посещать отделения банка весь сложный и долгий процесс занимает всего один час", — прокомментировал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

Технология уже используется во всех регионах страны. Особенно это удобный инструмент для межрегиональных сделок — когда человек, проживая в одном городе, хочет приобрести жилье в другом.

Экосистема "Метр квадратный" — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы подключили к платформе более 1100 застройщиков, 20 банков и более 700 агентств недвижимости. С марта 2021 М2 сделал доступными для физических лиц сервисы для покупки квартир. Теперь клиенты смогут выбрать квартиру из более чем 140 тысяч объектов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Работа с новым сегментом клиентов позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью — до 260 тысяч.

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