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ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ первыми получили возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате. Подать заявление теперь можно без посещения отделения.

Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе "Государственные услуги" в интернет-версии ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения СМЭВ весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильном версии приложении ВТБ Онлайн.

Новая система будет особенно удобна в тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Даже в такой ситуации визита в офис не требуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ. Статус оформленного заявления также можно будет отслеживать в ВТБ Онлайн в режиме реального времени.

"Получение социальных выплат в нашей стране становится все более доступным для населения. Теперь по многим из них не требуется самостоятельно собирать пакет справок и подавать письменное заявление в госорганы. Получение сертификата по материнскому капиталу — яркий пример цифровизации этого процесса. Сообщение о возможности воспользоваться им приходит родителям проактивно на портал госуслуг после рождения ребенка. Распорядиться средствами можно через обращение напрямую в банк, а теперь — еще и оформив его непосредственно в мобильном приложении, без визита в отделение. Таким образом, вопрос получения средств маткапитала будет для родителей значительно упрощен", — комментирует Алексей Скляр, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

"Стратегической задачей ВТБ является цифровизация наиболее востребованных услуг со стороны населения. Именно поэтому мы первым из банков переводим процесс получения средств маткапитала для погашения ипотеки полностью в онлайн-формат. Семейная ипотека в России сейчас получает дополнительный импульс за счет расширения госпрограммы. Мы считаем это направление крайне перспективным и уже сегодня готовы предложить новый сервис всем нашим клиентам. Конечно, особенно актуальным он будет для молодых матерей, которым зачастую некогда лишний раз прийти в офис банка лично", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Гид потребителя

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