Ликвидирован крупный пожар в центре Самары

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В четверг, 8 июля, в 18:02, был ликвидирован пожар в частном расселенном доме на ул. Арцыбушевской, 172 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.