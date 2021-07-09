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Футбол Спорт

"Крылья Советов" возвращаются в Самару

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" возвращаются из Сербии в Самару.

Самарцы находятся в Стара-Пазова с 14 июня. За это время было сыграно пять матчей, в которых было одержано четыре победы. Сегодня "Крылья" проведут заключительные тренировки на базе футбольной федерации Сербии, после чего вернутся в Россию.

Перед стартом сезона будет сыграно два матча с "Уралом" (11 июля в Екатеринбурге и 18 июля в Самаре).

Обращаем внимание болельщиков, что 18 июля состоится встреча с командой. Она пройдет на Арене сразу после окончания матча "Крылья Советов" — "Урал". Сам матч пройдет в закрытом режиме, но для любителей футбола будет организован прямой радиоэфир. Точное время и формат встречи будет сообщено позднее.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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