16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России" Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступает против нового локдауна

Банки Финансы

ВТБ предупреждает о мошенниках, предлагающих "бонусы" за вакцинацию

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ зафиксировал фейковые объявления в социальных сетях о бонусах в размере 5000 рублей, которые выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации. Злоумышленники предлагают им оставить заявку и получить деньги в течение часа.

Специалисты ВТБ заявляют, что такие случаи являются одним из видов социальной инженерии, когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, обещают своим "жертвам" выгоду и пытаются получить данные клиентов. Потенциально к ним могут относиться номер карты, ФИО, адрес и т. д. Финальной целью мошенников является доступ к средствам клиентов банка.

"На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления", — комментирует начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Специалист ВТБ подчеркивает, что безопасность данных и средств клиентов — приоритет в работе банка. "ВТБ постоянно совершенствует технологии и повышает уровень защиты клиентских сервисов. При этом более 90% попыток мошенничества приходится на методы социальной инженерии. Поэтому мы просим пользователей не вводить данные карт на сомнительных ресурсах, не верить подозрительным рекламам, не открывать подозрительные электронные письма или СМС на телефон с вложенными ссылками. В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — добавил Дмитрий Ревякин.

ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации сотрудника безопасности. Вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.

Информацию о реальных акциях, проводимых ВТБ всегда можно проверить на официальном сайте Банка по адресу: vtb.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1