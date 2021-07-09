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Банковские карты "Открытия" признаны лучшими на рынке

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" стал победителем сразу в двух из четырех главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021. Карта Opencard признана лучшей на рынке дебетовой картой, кредитная Opencard — лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов.

В рамках исследования "Банковские карты и reward-программы в России 2021" аналитики Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 банков.

В исследовании отмечается, что самыми важными факторами для клиентов при выборе дебетовой карты остаются надежность финансовой организации, удобство онлайн-банка и стоимость обслуживания.

Состоятельные клиенты при выборе кредитной карты ориентируются прежде всего на преимущества бонусной программы.

Держатели Opencard получают кэшбэк до 3% на все покупки. Для владельцев кредитных карт доступен кредитный лимит до 500 000 рублей. Все клиенты также могут использовать преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету "Моя копилка", скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.

Frank Award — ежегодные премии за лучшие финансовые продукты. Четыре раза в год Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надежности до удобства в использовании. Награда Frank RG — это знак качества на рынке банковских услуг. Её получают те, кто сделал не только выгодный и удобный для клиентов, но и приносящий прибыль продукт.

Церемония награждения победителей Frank Cards & Reward Award 2021 состоялась 8 июля в Москве.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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