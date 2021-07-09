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ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках стратегии развития ВТБ делает фокус на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты. К 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания для клиентов, предпочитающих сейчас пользоваться пластиковой картой.

В этом году ВТБ планирует выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Размещение картоматов в отделениях банка позволит клиентам ускорить процесс выпуска или перевыпуска банковской карты, а банку — снизить нагрузку на сотрудников и повысить качество обслуживания клиентов. Пилотный проект намечен уже на эту осень.

Риски, связанные с применением картоматов, аналогичны рискам по банкоматам. Безопасность средств клиентов является приоритетом для банка, поэтому операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом ВТБ, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски банк будет оценивать в том числе с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка.

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