ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью

В рамках стратегии развития ВТБ делает фокус на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты. К 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания для клиентов, предпочитающих сейчас пользоваться пластиковой картой.
В этом году ВТБ планирует выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Размещение картоматов в отделениях банка позволит клиентам ускорить процесс выпуска или перевыпуска банковской карты, а банку — снизить нагрузку на сотрудников и повысить качество обслуживания клиентов. Пилотный проект намечен уже на эту осень.
Риски, связанные с применением картоматов, аналогичны рискам по банкоматам. Безопасность средств клиентов является приоритетом для банка, поэтому операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом ВТБ, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски банк будет оценивать в том числе с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.