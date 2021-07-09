Новые очистные Октябрьска позволят значительно снизить экологическую нагрузку на Волгу

В пятницу, 9 июля, в Октябрьске губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил качество работ, которые были выполнены на городских очистных сооружениях по региональному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".
Говорить о модернизации в случае с ГКОС Октябрьска сложно. За два года, по сути, построили новый современный очистной комплекс. Как пояснили Губернатору сотрудники комплекса, старые очистные давно пришли в негодность, поэтому вопрос был крайне актуален.
КОС были запущены в марте 2021 года, и эффект уже значителен. Сейчас стоки не просто соответствуют нормам, но и превосходят их. Ввод объекта позволил ликвидировать сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 460,4 тысяч кубометров ежегодно.
Это "заслуга" биологической, ультрафиолетовой и мембранной очистки, которые здесь применены. Подобные системы устанавливают в Москве, Санкт-Петербурге и очистных сооружениях крупных нефтехимических компаний. Для городов и районов, которые расположены около Волги, это первый опыт.
Кроме того, на объекте смонтировали канализационную станцию, установили павильоны механической, биологической и технологической очистки, резервуары-накопители и резервуары очищенных и обеззараженных сточных вод. Мощность новой станции — две тысячи кубометров в сутки, однако есть запас: в случае необходимости можно построить еще два модуля.
На строительство городских очистных были направлены федеральные, региональные и муниципальные средства — почти 209 миллионов рублей.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!