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Губернатор Власть и политика

Новые очистные Октябрьска позволят значительно снизить экологическую нагрузку на Волгу

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 июля, в Октябрьске губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил качество работ, которые были выполнены на городских очистных сооружениях по региональному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Говорить о модернизации в случае с ГКОС Октябрьска сложно. За два года, по сути, построили новый современный очистной комплекс. Как пояснили Губернатору сотрудники комплекса, старые очистные давно пришли в негодность, поэтому вопрос был крайне актуален.

КОС были запущены в марте 2021 года, и эффект уже значителен. Сейчас стоки не просто соответствуют нормам, но и превосходят их. Ввод объекта позволил ликвидировать сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 460,4 тысяч кубометров ежегодно.

Это "заслуга" биологической, ультрафиолетовой и мембранной очистки, которые здесь применены. Подобные системы устанавливают в Москве, Санкт-Петербурге и очистных сооружениях крупных нефтехимических компаний. Для городов и районов, которые расположены около Волги, это первый опыт.
Кроме того, на объекте смонтировали канализационную станцию, установили павильоны механической, биологической и технологической очистки, резервуары-накопители и резервуары очищенных и обеззараженных сточных вод. Мощность новой станции — две тысячи кубометров в сутки, однако есть запас: в случае необходимости можно построить еще два модуля.
На строительство городских очистных были направлены федеральные, региональные и муниципальные средства — почти 209 миллионов рублей.

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