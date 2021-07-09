Дмитрий Азаров оценил качество капремонта культурно-досугового центра в Октябрьске

В пятницу, 9 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск оценил качество выполненного капитального ремонта культурно-досугового центра "Октябрь".

Напомним, глава региона впервые приехал в ДК в апреле 2018 года. Тогда здание находилось в плачевном состоянии. Текла крыша, в некоторых помещениях было попросту опасно находиться. Но и тогда, несмотря на состояние дома культуры, в нем проходили репетиции, занимались творческие коллективы.

По итогам осмотра Дмитрий Азаров поручил провести ремонт. В тот же год была отремонтирована крыша. А уже на следующий — началась масштабная реконструкция. Объект был включен в программу мероприятий национального проекта "Культура".

На выполнение работ потребовалось порядка 86,5 млн рублей. В итоге полностью обновили выставочный и концертный зал на 240 мест, появились современные гримерки, кабинеты для репетиций и творческих объединений, спортивный зал с раздевалками и многое другое.

Кроме того, в КДК появилась модельная библиотека — семейное пространство для всех возрастов. Юные октябрьцы занимаются рисованием, здесь действует "Академия детства", клубы для разных возрастов. "Здесь можно познавательно и интересно провести время", — пояснила директор комплекса Мария Иванова.

Центр семейного чтения "БиблДом" — еще одна точка притяжения для жителей микрорайона Правая Волга. Пространство поделено на несколько зон — "Диалог сообществ" для проведения, в том числе, патриотических мероприятий. Молодежь обсуждает актуальные вопросы на площадке "Диалог о будущем", а почитать классику и современную литературу можно в блоке "Диалог с книгой". Также в "БиблДоме" работает зал электронных ресурсов.

В настоящий момент продолжается благоустройство пространства около КДК, в частности по пожеланию жителей города запроектировано строительство пешеходных дорожек.

Качеством выполненных работ остались довольны и жители города, и творческие коллективы.