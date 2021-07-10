В Октябрьске обсудили стратегию развития города

В пятницу, 9 июля, во время рабочей поездки в Октябрьск губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством города и жителями стратегию социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года.

Особое внимание было уделено вопросам, которые горожане обозначили как приоритетные при создании стратегии в 2018 году, но решаются медленно: развитие промышленного потенциала и создание рабочих мест, качество услуг ЖКХ и работа городского и межмуниципального транспорта, обеспечение населения качественной питьевой водой.

Глава региона сразу обозначил направление обсуждения: ключевой вопрос — ход исполнения стратегии развития муниципалитета. "Если мы ее разработали вместе, если мы вместе определили долгосрочные цели и задачи, которые стоят перед городским сообществом, мы должны чувствовать ответственность за претворение в жизнь того, что мы проектировали", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В своем отчете глава города Александра Гожая доложила о том, что сделано за три года в плане благоустройства, развития образовательной среды и дорожной инфраструктуры, в сфере культуры и спорта. Коснулась она и проблем, которые решить не удалось, а также обозначила ряд предложений и инициатив жителей.

Губернатор подчеркнул: далеко не по всем вопросам, которые были обозначены как приоритетные, за это время произошли существенные подвижки. Низкое качество принимаемых решений жители отмечают в своих обращениях на имя губернатора. В первую очередь, это связано с развитием промышленного потенциала и созданием рабочих мест. Это направление, как сказал Дмитрий Азаров, тревожное. Уровень безработицы в Октябрьске в два раза выше, чем в среднем по региону, а в сравнении с соседней Сызранью — в три. По этому показателю муниципалитет остался на уровне 2017 года. За три года было создано всего 50 рабочих мест.

"Таким результатом похвастаться не получится, скромный результат. Значит, здесь недостаточно ваших усилий, недостаточно активности, в том числе в работе с министерством экономического развития, министерством промышленности региона. Не добились решения задач, которые люди ставят. Не продвинулись ни на йоту, а значит, недоработали. Раз этот вопрос №1, который жители ставят, значит он должен быть в вашем фокусе внимания постоянно", — подчеркнул губернатор.

Глава города рассказала о потенциальных работодателях, которые планируют разместить производства в Октябрьске. В общей сложности в перспективе они могут дать дополнительно несколько сотен рабочих мест, но пока определился с перспективами только "Аутокомпонент Инжениринг-2", другие договоренности остаются на уровне обсуждения проектов.

Остро стоит вопрос транспортной доступности в Октябрьске. Муниципалитет достаточно протяженный — около 30 км, но с конца мая перевозчик на единственном маршруте расторг контракт с муниципалитетом из-за убыточности. Администрация ведет претензионную работу, но жители по-прежнему страдают. Сейчас на маршруте работает две частные "газели," интервал движения превышает час, а добраться, к примеру, до поселка Первомайск можно только на такси. Трудности возникают при поездке на работу в час пик, в поликлинику, сложно отвези ребенка в детский сад или школу в центр. Заложниками оказались как минимум триста жителей поселка.

Городские власти намерены создать компанию — муниципального перевозчика, для чего планируется приобрести микроавтобусы и получить лицензию на перевозки.

"У вас люди без общественного транспорта, Александра Викторовна, как вы смогли это допустить? — раскритиковал главу города Дмитрий Азаров. — Коллеги, я думаю, что вы просто недооцениваете, что такое каждый день ребенка на такси отвезти в детский сад, доехать в больницу и так далее. Триста человек в день переплачивают значительные суммы, потому что муниципалитет не справляется, а это вопросы местного значения. Это не годится: у вас уже полтора месяца практически не решается задача".

Глава города отчиталась, что до конца июля будет принято решение по перевозкам, но губернатор дал на выполнение задачи две недели. "Найдите вместе с людьми выходы из ситуации, вплоть до субсидирования расходов, раз это вопросы местного значения, и они сегодня не отрегулированы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще одна насущная проблема — качество услуг ЖКХ, прежде всего, по воде и тарифам на нее. В летний период город, который на 70% состоит из частного сектора, использует питьевую воду для полива приусадебных участков и платят по тарифу питьевой воды. Соответственно, в МКД постоянно либо слабый напор, либо воды нет вообще.

Губернатор поручил разработать проект снабжения частного сектора технической водой. Это, в том числе, значительно снизило бы затраты граждан. "Вы сегодня питьевую воду тратите на полив огородов, это крайне нерационально. Вместо того чтобы сделать водозабор, разработать предложения, проект и для полива обеспечить людей технической водой. На мой взгляд, мне не требовалось приезжать, чтобы такие предложения дать. Подготовьте предложения", — обратился глава региона к руководству Октябрьска.

На подготовку предложений губернатор дал месяц. Также по просьбе жителей администрация должна провести полную инвентаризацию городской сети водоснабжения.

Отдельно Дмитрий Азаров принял решение выделить из резервного фонда губернатора средства на реконструкцию двух насосных станций, которые обеспечивают водой центр города. По четырем другим поставил задачу подготовить проекты и заявлять их в бюджет региона на следующий год. Курировать эти вопросы поручено министру энергетики и ЖКХ Александру Мордвинову.

Министерство также окажет помощь в оборудовании 83 контейнерных площадок и ликвидации 19 несанкционированных свалок в черте города. Помимо этого, ведомство займется вопросами газификации — этот вопрос на встрече подняли в том числе жители района Правая Волга.

Завершая встречу, губернатор подчеркнул: в Октябрьске живут неравнодушные и энергичные люди, благодаря активности которых можно справиться с любыми задачами."То, что город преображается, это очевидно. То, что надо больше внимания уделять вопросам, на которые люди обращают наше внимание, тоже очевидно. Хочу вам пожелать успехов в этой работе, жду от вас более активной позиции", — обратился Дмитрий Азаров к Александре Гожей.