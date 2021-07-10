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Футбол Спорт

На стадионе "Солидарность Самара Арена" откроют COVID-free зону

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Солидарность Самара Арена" планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации, сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена, добавляет пресс-служба клуба.

Купить билет на сектор С123 (COVID-free) можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass" с 15 июля. Стоимость билетов на матч с "Ахматом" — 300 руб., на матч со "Спартаком" — 400 рублей.

Новый сезон Тинькофф-РПЛ "Крылья" начнут домашними матчами с "Ахматом" и "Спартаком" 25 и 30 июля, соответственно. Начало матча с "Ахматом" – 18:30 по самарскому времени, со "Спартаком" – в 19:00.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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