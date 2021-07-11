16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" планируют подписать контракт с Сергеем Пиняевым "Крылья Советов" уступили "Уралу" в товарищеском матче - 1:3 На стадионе "Солидарность Самара Арена" откроют COVID-free зону "Крылья Советов" возвращаются в Самару "Крылья Советов" подписали Дмитрия Иванисеня

Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Уралу" в товарищеском матче - 1:3

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Футболисты "Урала" и "Крыльев " провели первый контрольной матч. Встреча прошла в Екатеринбурге и длилась три тайма. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Урала", сообщает пресс-служба "Крыльев".

Фото: www.kc-camapa.ru

У хозяев голы забили Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Андрей Панюков. В составе самарцев отличился Дмитрий Цыпченко.

Команды вновь сыграют между собой через неделю, 18 июля в Самаре. Начало игры в 16:00

"Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара ) - 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: Цыпченко, 30'; Егорычев, 52'; Бикфалфи, 58' (пен.); Панюков, 116'.

"Крылья Советов" (стартовый состав): 81 Овсянников, 77 Кабутов (к), 3 Чернов, 47 Божин, 18 Зеффан, 8 Витюгов, 28 Иванисеня, 17 Зиньковский, 29 Липовой, 10 Сарвели, 19 Цыпченко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1