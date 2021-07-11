"Крылья Советов" уступили "Уралу" в товарищеском матче - 1:3

Футболисты "Урала" и "Крыльев " провели первый контрольной матч. Встреча прошла в Екатеринбурге и длилась три тайма. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Урала", сообщает пресс-служба "Крыльев".
У хозяев голы забили Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Андрей Панюков. В составе самарцев отличился Дмитрий Цыпченко.
Команды вновь сыграют между собой через неделю, 18 июля в Самаре. Начало игры в 16:00
"Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара ) - 3:1 (1:0, 2:1)
Голы: Цыпченко, 30'; Егорычев, 52'; Бикфалфи, 58' (пен.); Панюков, 116'.
"Крылья Советов" (стартовый состав): 81 Овсянников, 77 Кабутов (к), 3 Чернов, 47 Божин, 18 Зеффан, 8 Витюгов, 28 Иванисеня, 17 Зиньковский, 29 Липовой, 10 Сарвели, 19 Цыпченко.