"Крылья Советов" уступили "Уралу" в товарищеском матче - 1:3

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Футболисты "Урала" и "Крыльев " провели первый контрольной матч. Встреча прошла в Екатеринбурге и длилась три тайма. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Урала", сообщает пресс-служба "Крыльев".