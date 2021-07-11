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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют подписать контракт с Сергеем Пиняевым

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: Архив «ВН»

Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" планирует подписать контракт с 16-летним полузащитником команды "Чертаново" Сергеем Пиняевым до начала сезона-2021/22, сообщил ТАСС генеральный директор самарцев Вадим Андреев.

Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. Команда провела на сборе в Сербии пять товарищеских матчей, обыграв местные "Спартак" из Суботицы (5:0), "Пролетер" (3:1), дважды "Раднички" (3:0 и 4:1), а также потерпев поражение от черногорского клуба "Будучност" (2:3). Пиняев стал лучшим бомбардиром команды на этом сборе, забив четыре мяча.

"Мы ведем по нему переговоры, планируем завершить их до начала сезона. Сложно сказать, (какова вероятность того, что Пиняев подпишет контракт с "Крыльями Советов". - Прим. редакции) - я не могу оценивать. Нам он нравится", - сказал Андреев, не став уточнять, контракт на какой срок предлагает самарский клуб игроку.

В прошедшем сезоне в ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетело в первенство Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Контракт Пиняева с клубом "Чертаново" рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тыс.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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