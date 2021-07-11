"Крылья Советов" планируют подписать контракт с Сергеем Пиняевым

Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" планирует подписать контракт с 16-летним полузащитником команды "Чертаново" Сергеем Пиняевым до начала сезона-2021/22, сообщил ТАСС генеральный директор самарцев Вадим Андреев.
Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. Команда провела на сборе в Сербии пять товарищеских матчей, обыграв местные "Спартак" из Суботицы (5:0), "Пролетер" (3:1), дважды "Раднички" (3:0 и 4:1), а также потерпев поражение от черногорского клуба "Будучност" (2:3). Пиняев стал лучшим бомбардиром команды на этом сборе, забив четыре мяча.
"Мы ведем по нему переговоры, планируем завершить их до начала сезона. Сложно сказать, (какова вероятность того, что Пиняев подпишет контракт с "Крыльями Советов". - Прим. редакции) - я не могу оценивать. Нам он нравится", - сказал Андреев, не став уточнять, контракт на какой срок предлагает самарский клуб игроку.
В прошедшем сезоне в ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетело в первенство Олимп - Профессиональной футбольной лиги.
Контракт Пиняева с клубом "Чертаново" рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тыс.