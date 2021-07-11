"Крылья Советов" планируют подписать контракт с Сергеем Пиняевым

Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" планирует подписать контракт с 16-летним полузащитником команды "Чертаново" Сергеем Пиняевым до начала сезона-2021/22, сообщил ТАСС генеральный директор самарцев Вадим Андреев.

Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. Команда провела на сборе в Сербии пять товарищеских матчей, обыграв местные "Спартак" из Суботицы (5:0), "Пролетер" (3:1), дважды "Раднички" (3:0 и 4:1), а также потерпев поражение от черногорского клуба "Будучност" (2:3). Пиняев стал лучшим бомбардиром команды на этом сборе, забив четыре мяча.

"Мы ведем по нему переговоры, планируем завершить их до начала сезона. Сложно сказать, (какова вероятность того, что Пиняев подпишет контракт с "Крыльями Советов". - Прим. редакции) - я не могу оценивать. Нам он нравится", - сказал Андреев, не став уточнять, контракт на какой срок предлагает самарский клуб игроку.