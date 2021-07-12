В Безенчукском районе на ремонт дороги выделили 286 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 8+000 — км 18+560. Объект расположен в Безенчукском районе.

Под восстановление попал двухполосный участок протяженностью 10,6 км. Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные работы, провести рекультивацию, установить 111 дорожных знаков, 155 сигнальных столбиков, барьерное ограждение на 828 м и т. д.

На эти цели из региональной казны выделено 286,8 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.