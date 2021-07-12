В Безенчукском районе на ремонт дороги выделили 286 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 8+000 — км 18+560. Объект расположен в Безенчукском районе.
Под восстановление попал двухполосный участок протяженностью 10,6 км. Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные работы, провести рекультивацию, установить 111 дорожных знаков, 155 сигнальных столбиков, барьерное ограждение на 828 м и т. д.
На эти цели из региональной казны выделено 286,8 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.
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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.