16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков В Безенчукском районе на ремонт дороги выделили 286 млн рублей В Тольятти до 12 августа закроют движение по М-5 из-за аварийно-восстановительных работ Проект дороги через ЗИМ разработает "БКН-Проект" Ремонтом трамвайных путей и установкой автострелки на ул. Ново-Садовой займется "ВТС-Метро"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Безенчукском районе на ремонт дороги выделили 286 млн рублей

БЕЗЕНЧУК. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 356
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 8+000 — км 18+560. Объект расположен в Безенчукском районе.

Под восстановление попал двухполосный участок протяженностью 10,6 км. Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные работы, провести рекультивацию, установить 111 дорожных знаков, 155 сигнальных столбиков, барьерное ограждение на 828 м и т. д.

На эти цели из региональной казны выделено 286,8 млн рублей. Средства будут освоены в течение 2022 года. Предположительный срок начала работ — 1 апреля, окончание ремонта — 1 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1