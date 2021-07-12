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Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-банке "Бизнес-портал" для предпринимателей добавлены новые сервисы, которые расширяют возможности ведения бизнеса онлайн.

Банк добавил сервис электронных доверенностей на внесение наличных на расчетный счет. В нем можно создавать, отзывать, скачивать доверенности, которые автоматически формируются и сохраняются в интернет-банке. После онлайн-оформления доверенности руководителем сотрудник сможет внести деньги напрямую в кассу по паспорту, без визита в отделение. Полномочия по доверенности будут проверены автоматически.

Теперь в "Бизнес-портале" можно поменять назначение платежа при пополнении счета в рамках услуги самоинкассации в банкоматах и АДМ "Открытия", а также в банкоматах партнеров. После внесения наличных клиентам в интернет-банке доступен выбор цели внесения средств — в ленте операций по счету.

В разделе "Бизнес-карты" теперь можно самостоятельно, без визита в офис, заявлений и звонков, заблокировать карту. Временная блокировка устанавливается на период отъезда, при утере и в других случаях. Сделать это может любой сотрудник компании с доступом в "Бизнес-портал". Таким же образом карта разблокируется, но такое право есть только у руководителя компании.

Кроме того, в "Бизнес-портале" появились черновики писем. После создания письма можно сохранить черновик и отправить его в любое удобное время. Готовить такое письмо может любой сотрудник компании, а отправить в адрес банка — только пользователь с правом подписи.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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