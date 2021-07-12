Самарская область получит еще 14,7 млн руб. на лекарства для лечащихся на дому пациентов с COVID-19

Самарской области на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях выделено 14,7 млн рублей. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский напомнил, что в декабре 2020 года парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством было выделено Самарской области на эти цели 66 млн руб., в январе этого года — 38,6 млн рублей, в марте — 71,9 млн рублей.

"Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством продолжает оказывать помощь регионам в условиях пандемии коронавируса. Начиная с декабря прошлого года, дополнительная поддержка, в том числе и Самарской области, на обеспечение бесплатными лекарствами всех лечащихся на дому от COVID-19 выделяется уже в четвертый раз, и будет продолжена. Это очень важно для сохранения здоровья наших граждан и борьбы с пандемией", — пояснил Леонид Симановский.