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Банк "Открытие": укрепления рубля можно ожидать осенью

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"Осенью мы ожидаем возврат курс рубля в коридор 72,5 — 73 по отношению к доллару и 85,5 — 86 к евро. Текущее ослабление рубля во многом вызвано ожиданиями еще более сильного роста ключевой ставки на следующем заседании Банка России из-за продолжающегося ускорения годового темпа инфляции. Так, темп инфляции в июне вновь достиг высоких 0,7% м/м, годовой темп ускорился до 6,5% г/г. И хотя более трети этого прироста пришлось на рост цен на путевки в Турцию и не вполне характерный для июня рост цен на плодоовощную продукцию, действие различных временных факторов сохраняется из месяца в месяц и может найти свое отражение в политике Банка России.

Кроме того, влияние на рынок оказывают "ножницы" экспортных пошлин, когда высокие интервенции Минфина, зависящие от цен на нефть месяц назад, наслаиваются на негативную конъюнктуру рынка. В этом случае интервенции остаются высокими, в то время как в отношении экспорта начинают преобладать более консервативные ожидания.

Мы полагаем, Банк России и Минфин не будут принимать дополнительные меры для укрепления рубля, поскольку рубль находится достаточно далеко от своих апрельских максимумов и пока не представляет угрозы для ускорения инфляции. С другой стороны, для Минфина более слабый рубль означает более высокие доходы, которые могут быть направлены на уменьшения дефицита бюджета".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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