Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов

В понедельник, 12 июля, губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципалитетов региона обсудил ход устранения крупного лесного пожара в Центральном районе Тольятти.

Напомним, возгорание произошло в 18-м квартале Тольяттинского лесничества в субботу, 10 июля. Из-за сильного ветра пожар распространился на площади в 152,6 га.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сообщение о возгорании городских лесов в Центральном районе Тольятти поступило в субботу, в 15:00. Меры были приняты незамедлительно. Силами МЧС, пожарных служб и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на месте были сформированы усиленные группировки.

"Четкие, грамотные, профессиональные, оперативные действия позволили нам не допустить распространение огня на жилые постройки, кварталы, санаторий, не допустить угрозы жизни и здоровью людей. Хочу все службы за это поблагодарить", — обратился Дмитрий Азаров к руководителю областного управления МЧС Олегу Бойко.

11 июля в Тольятти был объявлен режим ЧС, на месте развернут оперативный штаб. Губернатор Дмитрий Азаров обратился в МЧС России для выделения дополнительных ресурсов. По просьбе главы региона в Центральный район уже к 15 часам прибыл самолет-амфибия Бе-200. Дополнительная "поддержка с воздуха" дала ощутимый результат: уже в 17:45 воскресенья возгорание было локализовано.

На данный момент пожара продолжается, к вечеру понедельника планируют полностью ликвидировать открытое горение. В тушении задействованы 440 человек и 156 единиц спецтехники. По словам Олега Бойко, предварительная причина крупного лесного пожара — поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры. Следствие еще продолжается.

Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог.

"Нужно внимательно работать с доказательной базой. Это очень непростое преступление. Тем не менее, нам нужно мобилизоваться. Давайте организуем всенародное движение по поиску виновных и защите наших лесов, — обратился губернатор. — Тольяттинцы очень бережно относятся к природным богатствам: осуществляют сбор средств на восстановление, своими руками сажают деревья. И за это горожанам огромное спасибо. Уверен, и в поиске виновных равнодушных не будет".

Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александру Ларионову вместе с главой Автограда Николаем Ренцем разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов.

"Нам совершенно точно нужно совершенствовать систему охраны лесов, — подчеркнул глава региона. — Первые сигналы о пожаре поступили благодаря видеонаблюдению. Это и позволило нам действовать быстро и не допустить развития негативного сценария, как к сожалению, произошло в ряде других регионов страны".

Дмитрий Азаров предложил усилить видеонаблюдение за теми, кто посещает лес, в том числе — установить фотоловушки. Кроме того, глава региона поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. Николай Ренц сформирует соответствующие предложения уже к концу недели. Дополнительно губернатор поручил главе города отработать вопрос с подачей технической воды для повышения оперативности тушения пожаров в этом районе.

Глава региона поручил усилить патрулирование: "Давайте отрабатывать этот вопрос вместе с сотрудниками УВД, добровольцами, нашими дружинниками. Мы уже не первый раз фиксируем поджог. Антропогенная нагрузка на тольяттинский лес наибольшая, мы должны всеми силами его охранять и беречь".