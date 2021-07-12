Председатель областного правительства завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции

В понедельник, 12 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошел второй этап вакцинации препаратом "Спутник V".
"Никаких проблем с самочувствием в связи с вакцинацией не отметил, — прокомментировал первый вице-губернатор. — Призываю всех сделать прививку, сегодня это наиболее эффективный способ остановить инфекцию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни, защитить себя и своих близких.
"Медики доказали, что среди вакцинированных заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного — всего 3%. И намного реже — примерно в 15 раз — у привитых развиваются осложнения", — отметил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.