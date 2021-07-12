Председатель областного правительства завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции

В понедельник, 12 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошел второй этап вакцинации препаратом "Спутник V".

"Никаких проблем с самочувствием в связи с вакцинацией не отметил, — прокомментировал первый вице-губернатор. — Призываю всех сделать прививку, сегодня это наиболее эффективный способ остановить инфекцию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни, защитить себя и своих близких.

"Медики доказали, что среди вакцинированных заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного — всего 3%. И намного реже — примерно в 15 раз — у привитых развиваются осложнения", — отметил Виктор Кудряшов.