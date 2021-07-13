Социальная программа банка ПСБ включена в перечень национальных проектов третий год подряд

Программа "Курс малого бизнеса", разработанная ПСБ совместно с Министерством обороны и Высшей школой экономики, включена в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" третий год подряд.
Первая в России бесплатная социальная программа "Курс малого бизнеса", ориентированная на развитие предпринимательских компетенций у жен офицеров и военных, увольняющихся в запас, позволяет получить необходимые знания и навыки для запуска своего бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль. Курс также создает дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации супруг военнослужащих и военных пенсионеров.
"ПСБ стремится построить систему поддержки и развития предпринимательских инициатив жен военных и будущих военных пенсионеров, основой которой является "Курс малого бизнеса", и мы высоко ценим доверие, оказанное этой программе. Благодаря совместной работе с партнерами в рамках проекта многие слушатели Курса уже успешно запустили свое дело в различных сферах деятельности. Наша инициатива способствует появлению новых историй бизнес-успеха, которые становятся драйверами дальнейшего развития и укрепления экономики России", — прокомментировала Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.
Программа "Курс малого бизнеса", первоначально ориентированная на супруг военнослужащих, была запущена в 2019 году. Спустя год она была масштабирована на военнослужащих в рамках федеральной программы профессиональной переподготовки офицеров, увольняющихся в запас по выслуге лет.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.