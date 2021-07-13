В Самарской области стартует проект "Школа фермера"

12 июля 2021 года начался прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта "Школа фермера". Россельхозбанк предлагает программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса "с нуля" и повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

"Школа фермера" успешно реализована уже в 16 регионах России. Расходы по организации обучения участников проекта и прохождению ими практики на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Самарской области берет на себя Россельхозбанк. В Самарской области проект запускается на базе ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет" при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

"Банк обладает уникальной отраслевой экспертизой и помогает предпринимателям эффективно вести свое хозяйство. Возможность получить знания для повышения рентабельности своей деятельности, детально изучить особенности ведения успешного бизнеса на селе будет предоставлена победителям конкурса в рамках обучающего проекта "Школа фермера", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

В конкурсном отборе для обучения в "Школе фермера" могут принять участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Самарской области, а также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности, уже имеющие высшее, среднее профессиональное образование.

Победители конкурса получат возможность бесплатно пройти обучение в ФГБОУ ВО "Самарский ГАУ" по программе профессиональной переподготовки по направлениям: "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях" (288 часов) и "Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства" (324 часа). По окончании обучения выдается диплом установленного образца.

"Мы реализуем в рамках проекта Россельхозбанка программу профессиональной переподготовки для начинающих фермеров и глав К (Ф)Х Самарской области. С 1 сентября запускаются две учебные программы: в первой будет проходить обучение по экономическим, правовым и управленческим вопросам фермерства, а вторая — животноводческая, направленная на рост производства молока", — пояснил Врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ) Сергей Машков.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок с 12 июля до 13 августа 2021 года предоставить заявку на участие в конкурсе, а также эссе, презентацию или видеоролик с описанием своего проекта на электронную почту Pertsev_SV@ssaa.ru. Подведение итогов и утверждение списка участников проекта "Школа фермера" состоится 23 августа 2021 года.

Форму заявки можно запросить по эл. почте или скачать с сайта ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет" www.ssaa.ru. Требования к эссе — печатная версия не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint или аналогичной, видеоролик должен быть не более трех минут.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 937 202 36 60 или 8 939 754 04 86 (доб. 125)