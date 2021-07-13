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Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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32% респондентов ПФО считают, что справедливая цена для земельного участка в регионе — от 15 тысяч до 120 тысяч рублей за сотку, при этом 8% выступают за бесплатную раздачу земли. Для двух третей главными критериями при выборе загородного жилья являются расстояние до города и наличие инженерных коммуникаций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Многие жители ПФО хотели бы жить за городом, но их отпугивает объем расходов на покупку земельного участка, строительство дома и дальнейшее его содержание. Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для округа (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% респондентов вообще выступили за бесплатную раздачу земли. По мнению 9%, справедливая цена — до 15 тысяч рублей за сотку. 14% считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку. 9% считают, что сотка земли должна стоить 30- 60 тысяч рублей, столько же — 60-120 тысяч за сотку. Еще для 6% разумная цена составляет 120- 240 тысяч и 3% — более 240 тысяч рублей. При этом чуть менее половины респондентов (43%) затруднилась назвать такую цену.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 68% опрошенных жителей ПФО назвали расстояние от города, 66% — наличие инженерных коммуникаций, 60% — наличие леса, реки или озера, 55% — юридическую чистоту участка и 49% — цену земельного участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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