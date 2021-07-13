Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа

32% респондентов ПФО считают, что справедливая цена для земельного участка в регионе — от 15 тысяч до 120 тысяч рублей за сотку, при этом 8% выступают за бесплатную раздачу земли. Для двух третей главными критериями при выборе загородного жилья являются расстояние до города и наличие инженерных коммуникаций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Многие жители ПФО хотели бы жить за городом, но их отпугивает объем расходов на покупку земельного участка, строительство дома и дальнейшее его содержание. Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для округа (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% респондентов вообще выступили за бесплатную раздачу земли. По мнению 9%, справедливая цена — до 15 тысяч рублей за сотку. 14% считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку. 9% считают, что сотка земли должна стоить 30- 60 тысяч рублей, столько же — 60-120 тысяч за сотку. Еще для 6% разумная цена составляет 120- 240 тысяч и 3% — более 240 тысяч рублей. При этом чуть менее половины респондентов (43%) затруднилась назвать такую цену.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 68% опрошенных жителей ПФО назвали расстояние от города, 66% — наличие инженерных коммуникаций, 60% — наличие леса, реки или озера, 55% — юридическую чистоту участка и 49% — цену земельного участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.