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ВТБ улучшает условия по кредитам наличными

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ обновляет условия оформления кредитов наличными. При сумме займа от 2 до 5 млн рублей действует гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования.

"Мы стремимся предлагать клиентам максимально выгодные продукты, помогающие им в решении поставленных финансовых задач. При этом для нас крайне важно, чтобы все условия кредитования были честными и предельно понятными для людей, особенно при использовании больших сумм. Поэтому теперь клиенты банка смогут решить свои важные финансовые вопросы по фиксированной и одной из самых низких на рынке ставке в сегменте потребительских займов. Наше предложение будет особенно актуально для заемщиков, которые планируют крупную покупку или реализацию давно намеченного проекта", — отмечает Евгений Благинин, руководитель управления "Потребительское кредитование" ВТБ.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России вырастет в среднем на 19%, что во многом обусловлено отложенным спросом в прошлом сезоне из-за ограничений и ожиданиями клиентов по изменению процентных ставок в сторону увеличения.

"В целом по ВТБ к концу этого года мы рассчитываем выдать порядка 1,3 трлн рублей кредитов наличными, что в 1,5 раза больше значений прошлого года. При этом отмечу, что при росте объемов потребительского кредитования мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности", — подчеркнул Евгений Благинин.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.

Оформление заявки происходит на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или отделении ВТБ. Ее одобрение занимает всего 2 минуты и проходит онлайн. Более подробную информацию можно уточнить на официальном сайте банка.

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