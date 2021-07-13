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Банк "Открытие": котировки угля растут на ограничениях экспорта из ЮАР

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"Цены на энергетический уголь выросли в Европе (CIF ARA) на 5,2% до $127/т и в Азии (Newcastle) на 3,4% до $142,5/т с начала июля 2021 г. Рост котировок обусловлен ограничением пропускной способности железной дороги в ЮАР, которая 3 июля столкнулась с очередным крушением груженого поезда — он заблокировал обе линии в экспортный терминал порта. Хотя одна из линий 5 июля уже вернулась к работе, ограничения на вывоз угля будут сохраняться большую часть месяца, в том числе из-за плановых остановок на техобслуживание 13–19 июля. Это окажет поддержку ценам на уголь и позволит им оставаться на максимальных уровнях до конца текущего месяца.

Несмотря на рекордные текущие цены на уголь, Индия не смогла собрать заявки на 48 из 67 выставленных на продажу угольных рудников (преимущественно энергетических). Правительство Индии стремится превратить страну в нетто-экспортера угля, поэтому планировала увеличить число частных компаний в отрасли. Низкое число полученных предложений указывает на слабый интерес инвесторов к отрасли в связи с экологическими вопросами и низкой рентабельностью.

На наш взгляд, слабый интерес к инвестициям в угольный сектор наблюдается во многих ключевых странах и регионах, что может в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказать существенную поддержку котировкам угля. Несмотря на то что повсеместно декларируются цели перехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии, быстро завершить энергопереход не удастся. Уже сейчас отрасль сталкивается с недофинансированием, которое приведет к новым сбоям в производстве и потенциальному дефициту угля за пределами 2023 г.".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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