РПЛ из-за жары перенесла время двух матчей "Крыльев Советов"

Российская премьер-лига перенесла два матча "Крыльев Советов" на более позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду. Об этом сообщает сайт лиги.

Так, с 17:30 на 19:00 (25 июля) перенесена встреча первого тура "Крылья Советов" — "Ахмат" и с 18:00 на 19:00 (30 июля) матч второго тура "Крылья Советов" — "Спартак".

Кроме того, под смещение времени стартового свистка попали игры "Ростов" — "Динамо" и "Ахмат" — "Сочи".