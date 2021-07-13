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Футбол Спорт

РПЛ из-за жары перенесла время двух матчей "Крыльев Советов"

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская премьер-лига перенесла два матча "Крыльев Советов" на более позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду. Об этом сообщает сайт лиги.

Так, с 17:30 на 19:00 (25 июля) перенесена встреча первого тура "Крылья Советов" — "Ахмат" и с 18:00 на 19:00 (30 июля) матч второго тура "Крылья Советов" — "Спартак".

Кроме того, под смещение времени стартового свистка попали игры "Ростов" — "Динамо" и "Ахмат" — "Сочи".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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