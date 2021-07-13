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Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин получил 8,5 лет колонии Тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова приговорили к шести годам "строгача" Инженер РЭУ заплатит штраф за обрушение стены дома в Самаре Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии Организатора ОПГ мошенников осудили в Самаре

Суды Происшествия

Тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова приговорили к шести годам "строгача"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 июля, в Автозаводском райсуде Тольятти под председательством судьи Инны Власовой огласили приговор 51-летнему Владимиру Сафронову и 53-летнему Игорю Романову, которых обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Как пояснили в прокуратуре Автозаводского района, судебное следствие установило, что в 2016 г. подсудимые похитили спецтехнику и другое имущество АО "АВТОГРАДТРАНС" стоимостью свыше 8 млн руб., которым в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Каждому из них суд назначил по шести лет заключения. Сафронову срок назначено отбывать в колонии строгого режима, а Романову — в колонии общего режима.

Также в прокуратуре уточнили, что суд взыскал в пользу потерпевшей организации солидарно 1,7 млн руб. в счет возмещения материального ущерба. Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, имя Владимира Сафронова нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ из Тольятти. Совсем недавно он был участником другого судебного процесса, где он проходил в качестве потерпевшего. 13 апреля Самарский облсуд огласил приговор по делу о покушении на Сафронова. Обвиняемыми были жители Автограда Вадим Жестков, Роман Гореславец, Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов. Уголовное дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством Кристины Берац.

Владимир Сафронов едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь. Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома, в машине были два обгоревших пистолета с глушителями.

Гид потребителя

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