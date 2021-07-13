Тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова приговорили к шести годам "строгача"

В понедельник, 12 июля, в Автозаводском райсуде Тольятти под председательством судьи Инны Власовой огласили приговор 51-летнему Владимиру Сафронову и 53-летнему Игорю Романову, которых обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как пояснили в прокуратуре Автозаводского района, судебное следствие установило, что в 2016 г. подсудимые похитили спецтехнику и другое имущество АО "АВТОГРАДТРАНС" стоимостью свыше 8 млн руб., которым в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
Каждому из них суд назначил по шести лет заключения. Сафронову срок назначено отбывать в колонии строгого режима, а Романову — в колонии общего режима.
Также в прокуратуре уточнили, что суд взыскал в пользу потерпевшей организации солидарно 1,7 млн руб. в счет возмещения материального ущерба. Приговор еще не вступил в силу.
Напомним, имя Владимира Сафронова нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ из Тольятти. Совсем недавно он был участником другого судебного процесса, где он проходил в качестве потерпевшего. 13 апреля Самарский облсуд огласил приговор по делу о покушении на Сафронова. Обвиняемыми были жители Автограда Вадим Жестков, Роман Гореславец, Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов. Уголовное дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством Кристины Берац.
Владимир Сафронов едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь. Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома, в машине были два обгоревших пистолета с глушителями.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!