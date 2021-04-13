В Самаре вынесли приговор по делу о покушении на Владимира Сафронова

Во вторник, 13 апреля, в Самарском областном суде огласили приговор по делу о покушении на "авторитетного" тольяттинца Владимира Сафронова и других преступлениях. Обвиняемыми проходят жители Автограда Вадим Жестков, Роман Гореславец, Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством Кристины Берац.

Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминали в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. При осмотре машины нашли два обгоревших пистолета с глушителями.

В начале апреля 2017 г. стало известно о задержании четверых человек: Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника.

По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды. К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли двое его знакомых и другие. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.

А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Для этого злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.

Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу — в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову — в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.

Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья принял решение о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Второй раз дело поступило в суд 19 августа 2020 года. На этот раз прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, на скамье подсудимых прибыло. Число обвиняемых пополнил четвертый фигурант Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Теперь подсудимым огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освободждения на срок год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них суд назначил по восемь лет заключения. Приговор еще не вступил в законную силу.