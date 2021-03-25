Прокурор просил назначить обвиняемым в покушении на Владимира Сафронова и других преступлениях почти 60 лет заключения

В Самарском областном суде продолжаются прения на процессе по обвинению четырех предполагаемых членов ОПГ Сергея Неверова (Неверовские): Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова, обвиняемых, в том числе в покушении на убийство Владимира Сафронова.

Представитель гособвинения просил назначить каждому из них немалые сроки заключения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. При осмотре машины нашли два обгоревших пистолета с глушителями. Расследование этого преступления начиналось в Самарской области, но позже его передали в центральный аппарат СК РФ.

В начале апреля 2017 г. стало известно о задержании четверых человек: Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника.

Расследование уголовного дела было закончено в конце 2018 года. По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды.

К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли двое его знакомых и другие. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину.

В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая ей и родственникам заражением ВИЧ-инфекцией.

А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер банды в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого участников ОПГ задержали.

По окончании следствия Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу — в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову — в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.

Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. Дело передали судье Александру Павлову, 22 января прошли предварительные слушания. Судя по графику заседаний, размещенному на сайте суда, уголовное дело рассматривали очень динамично. Заседания шли почти каждый день. Только в марте 2019 г. состоялось 14 заседаний. Но 9 апреля на стадии судебного следствия судья принял решение о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Второй раз уголовное дело о покушении на убийство Владимира Сафронова поступило в областной суд 19 августа 2020 года. На этот раз прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, на скамье подсудимых прибыло. Число обвиняемых пополнил четвертый фигурант Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Процесс вышел на завершающую стадию 24 марта, когда начались прения. Представитель гособвинения просил назначить Вадиму Жесткову по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы, Роману Гореславцу — 16, а Руслану Гафарову и Алексею Стоволосову — по 12 лет заключения.

На прениях выступали и адвокаты. Продолжение прений назначено на 31 марта. Планируется, что на заседании выступят сами подсудимые.