16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России" Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступает против нового локдауна

Банки Финансы

Банк "Открытие": Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в следующем году

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 237
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минэнерго США (EIA) обновило оценку рынка нефти на текущий и следующий год. Согласно прогнозу, в 3 квартале мировая добыча будет расти преимущественно за счет ОПЕК+, опережая рост мирового потребления. В результате дефицит на рынке нефти практически исчезнет, сократившись до 0,2 млн барр. в сутки (мбс) в среднем за 3 квартал этого года по сравнению с 1,2 мбс на конец июня. Запасы вплоть до ноября будут оставаться практически на уровне июня, и только к концу этого года покажут некоторое сокращение.

Начиная с 3 квартала этого года и на протяжении 2022 рынок в среднем будет сбалансированным. При этом в текущем году мировой спрос на нефть составит 97,6 мбс при уровне предложения в 96,6 мбс, а в следующем потребление нефти восстановится до 101,4 мбс при уровне добычи 101,8 мбс. Несмотря на баланс рынка в 2022 году, расширение добычи ОПЕК+, а также стран вне ОПЕК — в частности, в США на 7,2% г/г до 11,9 мбс — начнет опережать замедляющийся рост мирового потребления. Это может привести к росту запасов с мая следующего года, а к концу года они на 1,6% превысят уровень июня 2021 г.). Эти факторы будут способствовать некоторой коррекции цен вниз.

Прогнозы цен сохраняют повышенную неопределенность в связи с продолжающимся восстановлением экономики после COVID-19 и провалом июльских переговоров ОПЕК+. EIA ожидает, что цена на нефть сорта Brent останется вблизи текущего уровня — в среднем $72/барр. во втором полугодии 2021 года, а в следующем году среднегодовая стоимость нефти снизится до $67/барр.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1