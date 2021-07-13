В Тольятти разыскивают женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

В Тольятти правоохранители разыскивают подозреваемую в краже денег из банкомата, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее потерпевшая сняла 4 тыс. руб. и забыла их в банкомате. Когда она вернулась, денег уже не было. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемой: рост 165-170 см, худощавого телосложения, возраст 40-45 лет, светлые волосы, короткая стрижка под "каре", была одета розовую в футболку, светлые джинсовые бриджи, черные кроссовки с белой полосой, темные очки, при себе у нее была синяя сумка через плечо.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего, а также всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-84, 89179728619 или 112.