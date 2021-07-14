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Футбол Спорт

"Крылья" отдали в аренду полузащитника Владислава Тюрина

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" отдали в аренду атакующего полузащитника Владислава Тюрина и продлили аренду нападающего Абата Аймбетова, сообщает сайт самарского клуба.

Тюрин перешел в клуб ПФЛ "Тюмень". Футболист, проведший в составе "КС" четыре матча в ФНЛ, а также 17 матчей в ПФЛ за "Крылья Советов-2", будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22.

Аймбетов продолжит играть в ФК "Астана". Команда под руководством Андрея Тихонова сейчас идет на втором месте в турнирной таблице. Аренда Абата рассчитана до конца 2021 года.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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