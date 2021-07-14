"Крылья" отдали в аренду полузащитника Владислава Тюрина

"Крылья Советов" отдали в аренду атакующего полузащитника Владислава Тюрина и продлили аренду нападающего Абата Аймбетова, сообщает сайт самарского клуба.
Тюрин перешел в клуб ПФЛ "Тюмень". Футболист, проведший в составе "КС" четыре матча в ФНЛ, а также 17 матчей в ПФЛ за "Крылья Советов-2", будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Аймбетов продолжит играть в ФК "Астана". Команда под руководством Андрея Тихонова сейчас идет на втором месте в турнирной таблице. Аренда Абата рассчитана до конца 2021 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?