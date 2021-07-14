16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России" Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступает против нового локдауна

Банки Финансы

Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20% жителей Приволжского федерального округа заявили, что у них пока нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом — свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы — дорога и слаборазвитая инфраструктура. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

У 46% жителей Приволжья есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 34% респондентов. Капитальный дом есть у 12% жителей округа.

20% респондентов заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 30% сообщили, что не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) жители ПФО называли жизнь на природе и свежий воздух (91%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (37%), возможность вырастить детей более здоровыми (35%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (60%), слаборазвитая инфраструктура — магазины, дороги, развлечения — (51%), высокая цена ухода за домом и необходимость ухаживать за земельным участком (по 31%), а также невозможность жить там круглый год (28%).

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1