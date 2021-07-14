Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью

20% жителей Приволжского федерального округа заявили, что у них пока нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом — свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы — дорога и слаборазвитая инфраструктура. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

У 46% жителей Приволжья есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 34% респондентов. Капитальный дом есть у 12% жителей округа.

20% респондентов заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 30% сообщили, что не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) жители ПФО называли жизнь на природе и свежий воздух (91%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (37%), возможность вырастить детей более здоровыми (35%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (60%), слаборазвитая инфраструктура — магазины, дороги, развлечения — (51%), высокая цена ухода за домом и необходимость ухаживать за земельным участком (по 31%), а также невозможность жить там круглый год (28%).

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.