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Банк "Открытие" начал прогнозировать темы обращений клиентов с помощью Big Data

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк запустил пилотную версию сервиса, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов — предпринимателей. Он сделает удобнее их взаимодействие с банком и поможет экономить время. "Открытию" это позволит не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Новый сервис, основанный на технологиях Big Data, стал первым подобным решением на российском рынке.

Искусственный интеллект сервиса постоянно обрабатывает большой объем информации из профиля клиента, оценивает текущее поведение, этапы развития бизнеса и многие другие параметры. На основе полученного массива данных делается вывод о том, какие именно вопросы возникли у конкретного клиента только что или появятся в ближайшее время.

Таким образом из сотен возможных тематик система выбирает три наиболее актуальные в текущий момент. Клиент может увидеть их в мобильном приложении и интернет-банке и получить информацию, выбрав актуальную тему. Например, если он планирует позвонить в банк и уточнить, сколько времени будет идти платеж контрагенту, то одной из трех тем, которую он увидит в этот момент, будет "переводы и платежи". Здесь он получит ответ о сроках прохождения платежей, что решит его вопрос и избавит от необходимости звонить в банк. Появление нового сервиса предоставляет клиентам выбор: как и раньше позвонить в Sky Office — центр консультирования клиентов из сегмента МСБ — задать вопрос специалисту и получить ответ, или узнать решение, даже не тратя время на формулировку вопроса.

В августе 2021 года банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты "Открытия" из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4 квартале этого года.

Предугаданные тематики обращений размещены в разделе "Полезно знать" мобильного приложения и интернет-банка. Также это может быть всплывающее окно или пуш-уведомление. Кроме того, три самых актуальных тематики сотрудник Sky Office сможет увидеть в момент звонка от клиента, что сокращает время консультации. Важно, что это также позволяет направить такое обращение сразу к профильному специалисту, исключая переадресацию и ожидание со стороны клиента.

"Наша модель способна предугадывать тематики обращений клиентов с точностью более 80%, — рассказал Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка "Открытие". — Это означает, что как минимум четверо из пяти наших клиентов смогут очень быстро получить ответы на свои вопросы, просто открыв нужную вкладку. Система постоянно анализирует клиента и меняет набор вопросов исходя из его поведения. И хотя большинство из наших клиентов со сложностями не сталкивается, каждый предприниматель должен заранее знать, что всегда может получить быструю и эффективную поддержку.

Нам импонирует концепция "невидимого банка" как системы интерактивных взаимоотношений с клиентом. Думаю, что банк завтрашнего дня — это "умный" помощник, заранее знающий, что именно нужно пользователю, и в какой момент.

Отдельно отмечу, что новый сервис реализован командой "Открытия" за счет внутренней экспертизы и собственных наработок, без привлечения сторонних подрядчиков", — заключил он.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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