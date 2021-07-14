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Банк "Открытие": рубль остается под давлением сразу нескольких факторов

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на рост нефтяных цен, российская валюта остается под давлением, и ее курс превышает 74 рубля за доллар. Все российские финансовые рынки — долговой, фондовый, валютный — негативно реагируют на сохранение высоких темпов текущей инфляции на уровне 0,7% м/м и увеличение годовых темпов до 6,5% г/г. И хотя на треть инфляция в июне была обусловлена удорожанием на 38% отдыха в Турции и нехарактерным для июня ростом цен на плодоовощную продукцию, это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании 23 июля более, чем на 50 базисных пунктов. И кроме того — способствует удешевлению котировок бумаг российского долгового рынка и временно снижает интерес нерезидентов к российскому рынку.

Помимо этого, негативное внешнее влияние оказывает информации об очередном всплеске заболеваемости в США и странах Европы, несмотря на значительный охват населения программой вакцинации, а также продолжающийся рост инфляции в США. Это увеличивает риски снижения цен на сырьевые товары.

Кроме внешнего давления, на российскую валюту негативно влияет увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила до 13,5 млрд рублей в день с июньских 10,5 млрд рублей в день. Хотя доллар США больше не входит в ФНБ, Минфин по-прежнему проводит интервенции на валютном рынке, и именно на рынке доллара, который в настоящий момент является наиболее ликвидным. Рынки негативно отреагировали на недавнее увеличение закупок валюты Минфином на фоне снижения нефтяных котировок.

Август — традиционно непредсказуемым для России месяц с точки зрения реализации внутренних и внешних рисков. При этом предстоящие в сентябре выборы ожидаемо приведут к дополнительному повышению чувствительности рынков к любой информации внутренней и зарубежной повестки. В четвертом квартале мы ожидаем заметного укрепления рубля на фоне завершения не только выборов в Госдуму, но, что более важно, и цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля. Наш прогноз по курсу рубля на конец года пока остается таким же — около 72-73 к доллару и около 84 по отношению к евро.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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