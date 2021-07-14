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Футбол Спорт

Герман Онугха перешел в "Крылья Советов"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Крылья Советов" перешел нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха, сообщает сайт самарского клуба.

Фото: kc-camapa.ru

Футболист будет выступать в "КС" на правах аренды (с правом выкупа) до конца сезона. В прошлом сезоне в "Вайле" Онугха провел 17 матчей, в которых забил пять голов. До этого он выступал за "Тамбов" в РПЛ, где в 13 играх забил шесть мячей.

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Первым клубом Германа был пензенский "Зенит". Позже форвард перешел в "Волгарь", затем стал игроком "Краснодара". В составе "Краснодара-2" в ФНЛ Онугха провел 67 матчей и забил 20 голов. В составе "Крыльев Советов" он будет выступать под номером 20.

"Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом — настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий свое дело. Надеемся, что он поможет "Крыльям" в новом сезоне РПЛ", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

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