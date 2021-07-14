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Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь клиенты Россельхозбанка смогут быстро и удобно оплачивать счета за услуги ЖКХ в мобильном приложении банка. Сразу после первой оплаты любого поставщика услуг ЖКХ у клиента банка автоматически формируется кабинет управления коммунальными платежами. В личном кабинете пользователь сможет добавлять объекты недвижимости для оплаты коммунальных счетов и привязывать к ним поставщиков услуг.

"Мы представляем новый сервис, аналогов которому нет на рынке. Он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников. При этом личный кабинет у клиента формируется автоматически — сразу после первой оплаты любого поставщика коммунальных услуг. В традициях лучших практик дизайна интерфейс личного кабинета реализован в максимально удобном формате — на одном экране можно видеть все объекты, и привязанных к ним поставщиков", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Также сервис позволяет легко и быстро добавить и сохранить в личном кабинете номер ЕЛС (Единый лицевой счет из системы ГИС ЖКХ) — это особенно актуально для регионов, где практика формирования Единого платежного документа по примеру московского "ЕИРЦ" пока реализована не в полном объеме, и клиенты получают отдельные счета на оплату коммунальных услуг. При этом ЕЛС позволяет находить сразу несколько полностью заполненных и готовых к оплате счетов по своему помещению.

Как работает Личный кабинет ЖКХ

Личный кабинет сформируется автоматически после первой оплаты любой услуги ЖКХ. В мобильном приложении функции раздела будут доступны после обновления.

В личном кабинете можно добавить все объекты недвижимости, по которым обычно оплачиваются коммунальные услуги, и к ним привязывать поставщиков услуг или номер ЕЛС и сразу оплачивать. При очередном использовании Личного кабинета ЖКХ пользователь найдет все ранее установленные настройки по объектам недвижимости, услугам и номеру ЕЛС — достаточно просто выбрать нужное помещение, услугу или номер ЕЛС и переходить к оплате, или, при необходимости, добавить новую услугу для оплаты.

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