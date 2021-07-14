Глава АИРР Иван Федотов: "Рост числа резидентов "Жигулевской долины" говорит об исключительной востребованности технопарка"

Во вторник, 13 июля, технопарк "Жигулевская долина" посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) во главе с ее руководителем, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иваном Федотовым. Гости ознакомились с уникальными проектами резидентов, посетив экспозицию стартапов.

"Я не первый раз нахожусь в технопарке "Жигулевская долина" и с удовлетворением отмечаю, что количество резидентов растет. Это говорит об исключительной востребованности технопарка. Все проекты очень интересны, они рентабельны и окупаемы на рынке инноваций. Самое главное для резидентов технопарка — вырасти из статуса резидента. В технопарке "Жигулевская долина" можно наблюдать постоянное течение стартапов, часть из которых на определенном этапе выходит в свободное плавание на рынок, и их место занимают новые, не менее интересные проекты, востребованные на отечественном рынке, что очень важно — для удовлетворения внутреннего спроса мы должны поддерживать собственные производства, в том числе и малый бизнес, особенно в инновационном секторе", — поделился впечатлениями Иван Федотов.

Членам делегации представили проекты в области безопасности и экологии. Среди них был проект производства многоцелевого автоматизированного комплекса воздушной разведки и доставки средств спасения ООО "ИТ"Сокол"; разработка ООО "БИОТЕХКОМП" по созданию производства высокоэффективного удобрения из цианобактерий с поверхности загрязненных рек и озер; уникальные модули газового пожаротушения "ЗАРЯ" производства ООО "ИСП" и другие инновационные проекты.

"Мы гордимся каждым инновационным стартапом Самарской области и "выращиваем" высокотехнологичный бизнес при помощи всех региональных и федеральных инструментов: площадки технопарка "Жигулевская долина", который также является региональным оператором Фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям. Совместно с РЖД мы проводим конкурсы грантов, победители которых получают возможность внедрить свою разработку на инфраструктуре компании. Стартапы на ранних стадиях отбирает и финансирует региональный Венчурный фонд. Подобные презентации помогают разработчикам заявить о себе, услышать мнение экспертов, найти инвесторов и выйти на новый уровень развития своего проекта", — считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Краткую экскурсию участникам встречи провел директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Он рассказал о работе с резидентами и представил образцы их инновационной продукции.

"В Ассоциации инновационных регионов России работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры и т. д. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории Российской Федерации. Самарская область — один из немногих регионов страны, который входит в состав этой динамичной системы, меняющей амплитуду экономики России. Нам очень приятно, что руководство АИРР нашло время и возможность посетить наш технопарк и ознакомиться с инфраструктурой региональной экосистемы поддержки инноваций. То, что ответный визит коллег из АИРР состоялся так скоро после нашей встречи в Москве, показывает, что мы взяли достаточно высокий темп, и значит, в будущем нас ждут хорошие результаты", — резюмировал встречу Александр Сергиенко.