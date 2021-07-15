В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, расплатившуюся в магазине чужой банковской картой, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

43-летний местный житель потерял свою банковскую карту, а потом узнал, что кто-то оплатил ей покупки на 4115 рублей.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения из магазинов, где расплачивались картой потерпевшего. Как выяснилось, чужие деньги с 21 июня по 22 июня тратила женщина в торговых точках Автозаводского района.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемую разыскивают.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, славянский тип лица, темный длинные прямые волосы, была одета в красную блузку, темно-коричневые бриджи, белые мокасины-тапочки, при себе имела черную сумку с двумя ручками.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-93-46-02, 8-(848)2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по Тольятти 8-967-492-99-94 или 112.