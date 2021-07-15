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Экономика и бизнес

ФАС РФ пересмотрела спор клиник и мусорного регоператора

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коллегия Федеральной антимонопольной службы России 13 июля пересмотрела решение регионального управления ФАС по спору медицинских клиник и регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс".

Как сообщает компания, заслушав и проанализировав позиции сторон, федеральная коллегия ФАС приняла расчеты, применяемые "ЭкоСтройРесурсом", единственно верными и соответствующими законодательным требованиям.

Напомним, ситуация вокруг расчетов за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для медицинских клиник тянется с 2020 года. Тогда несколько компаний заявили, что региональный оператор нарушает антимонопольное законодательство и производит неверный расчет по формуле. Самарское УФАС поддержало позицию клиник и заявило, что "ЭкоСтройРесурс". В ведомстве посчитали, что для расчетов ошибочно использовалось количество посетителей за целый год, а не за месяц. За этим последовали судебные тяжбы и наложение крупных штрафов на организацию.

"Формула, которую мы применяем в отношении медучреждений — эта норма права. Ее нужно читать буквально и применять правило умножения дробей. УФАС навязывает нам применять иной метод подсчета — они предлагают нам где-то за пределами формулы поделить количество годовых посетителей на 12, потом подставить формулу, и еще раз поделить на 12", — отметила в ходе рассмотрения дела перед УФАС России руководитель правового управления ООО ЭкоСтройРесурс Татьяна Шаронова.

В компании отмечают, что правильность применения формулы региональным оператором ранее подтверждали Государственная жилищная инспекция, Министерство здравоохранения Самарской области и Политехнический университет. Их ответы был однозначными — подставляя годовое значение, регоператор использует формулу верно. Несмотря на это, суд Самарской области оставлял решение УФАС без изменений, отказывая "ЭкоСтройРесурсу" в удовлетворении исковых требований.

"Региональный оператор не сам определяет формулу, она установлена постановлением правительства РФ № 354. Именно по ней осуществляется расчет коммунальной услуги для юридических лиц. В частности, для медицинских учреждений, итоговая сумма зависит от годового количества посетителей и нормативов, утвержденных органами исполнительной власти", — уточняет Татьяна Шаронова.

Коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы, в составе четырех руководителей управлений ФАС России, официально отменил решение и предписание Самарского УФАС от 24 мая 2021 года по делу о нарушении компанией "ЭкоСтройРесурс" антимонопольного законодательства. Решение вступит в силу в ближайшие дни.

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