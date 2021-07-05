"ЭкоСтройРесурс" оштрафован на 1 млн руб. за завышенные тарифы по обращению с ТКО для медклиник

В отношении регионального оператора "ЭкоСтройРесурс" вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму более 1 млн рублей.

Ранее в Управление поступили заявления медицинских клиник ООО Фемто Клиника (ООО ФК), Эксимер Центр "Лазерная коррекция зрения" (ЭЦ "Лазерная коррекция зрения"), ООО "Региональный медицинский центр", ООО "Хеликсмед" и ООО "СК ЛАБ" в отношении ООО "ЭкоСтройРесурс".

Управлением было установлено, что "ЭкоСтройРесурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в качестве объема расчетных единиц использовало количество посетителей медицинских организаций за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, что не соответствует требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.

При расчете ежемесячной платы за услугу по обращению с ТКО для рассматриваемой категории потребителей следует использовать данные о количестве посетителей за месяц, соответственно, сумма оказалась завышена в 12 раз.

Рассмотрев данное дело, Самарское УФАС России признало "ЭкоСтройРесурс" нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Нарушение антимонопольного законодательства повлекло административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ.