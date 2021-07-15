Тольяттинца будут судить за нарушение авторских прав

В Жигулевске Самарской области направили в суд уголовное дело жителя Тольятти, обвиняемого в нарушении авторских прав, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 г. мужчина незаконно приобрел нелицензированный программный продукт. Позже он реализовал ПО в офисе в с. Тимофеевка. Правообладатель оценил ущерб в более чем 1,1 млн рублей.