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ВТБ повышает доходность по вкладу "Новое время"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ увеличивает на 0,8 п. п. базовую ставку по вкладу "Новое время" и запускает акцию "Время — деньги", позволяющую дополнительно увеличить доход по депозиту на 1 п. п. Клиенты, разместившие на вкладе новые средства до 31 августа на срок 6 месяцев, смогут получить доходность до 7,1% годовых с учетом капитализации процентов и подключения опции "Сбережения" к Мультикарте.

Базовая ставка по вкладу повышается до 5,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов) при открытии в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. Если депозит открывается в отделении банка, базовая ставка составит 4,9%. За счет подключения опции "Сбережения" к Мультикарте можно увеличить доходность продукта на 1 п. п. — до 6,1% или 5,9% годовых соответственно. С учетом акции доход по депозиту возрастает еще на 1 п. п. и достигает 7,1% годовых при открытии в дистанционных каналах и 6,9% — при размещении средств в офисе.

Условием участия в акции "Время — деньги" является размещение на вкладе новых для банка средств. Акция распространяется на депозиты, открытые с 13 июля по 31 августа и не закрытые досрочно до 30 ноября. Вознаграждение в рамках акции будет перечислено участнику на счет в период с 16 до 30 декабря 2021 года.

"Сейчас на рынке мы наблюдаем рост интереса к срочным депозитам. Люди адаптировались к новым реалиям и постепенно возвращаются к классической модели сберегательного поведения. Этому способствует в том числе и увеличение количества интересных предложений со стороны банков. Со своей стороны, мы улучшаем условия по вкладам и рассчитываем, что "Новое время" будет пользоваться спросом как у новых, так и у действующих клиентов, позволяя им получить хорошую доходность на комфортном сроке размещения", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

При открытии вклада "Новое время" в дистанционных каналах — в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания — минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, при обслуживании в отделении — 30 тыс. Депозит открывается на срок 181 день, операции по пополнению и частичному снятию средств со вклада не предусмотрены. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента.

Информация об условиях акции размещена на сайте банка.

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