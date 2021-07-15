В Тольятти утвердили обвинение подозреваемым в махинациях с муниципальным контрактом

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Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух человек по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") и ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.