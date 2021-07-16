Почти полмиллиарда рублей выделено на ремонт дороги между Спиридоновкой и Домашкой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу "Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург" км 0+000 — км 23+845. Объект расположен в Кинельском и Волжском районах региона.
Начальная цена контракта составляет 484,6 млн рублей. Средства будут выделены из региональной казны. Ремонт запланирован на 2022 год, он продлится с апреля до конца сентября.
Речь идет об обновлении двухполосного участка длиной 23,82 км. Победитель торгов должен будет провести подготовительные, земельные работы на площади 15,8 тыс. м3, выполнить рекультивацию, уложить дорожную одежду, установить 537 дорожных знаков, 845 сигнальных столбиков и барьерное ограждение длиной 811 метров. Кроме того, предполагаются ограждения для пешеходов и разметка термопластиком.
Подрядчика определят в середине августа.
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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.