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Дорожное строительство Транспорт и связь

Почти полмиллиарда рублей выделено на ремонт дороги между Спиридоновкой и Домашкой

КИНЕЛЬ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу "Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург" км 0+000 — км 23+845. Объект расположен в Кинельском и Волжском районах региона.

Начальная цена контракта составляет 484,6 млн рублей. Средства будут выделены из региональной казны. Ремонт запланирован на 2022 год, он продлится с апреля до конца сентября.

Речь идет об обновлении двухполосного участка длиной 23,82 км. Победитель торгов должен будет провести подготовительные, земельные работы на площади 15,8 тыс. м3, выполнить рекультивацию, уложить дорожную одежду, установить 537 дорожных знаков, 845 сигнальных столбиков и барьерное ограждение длиной 811 метров. Кроме того, предполагаются ограждения для пешеходов и разметка термопластиком.

Подрядчика определят в середине августа.

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