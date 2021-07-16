Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев вернулся в общую группу

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев, в конце июня получивший травму плеча, вернулся в общую группу, сообщает сайт самарского клуба.

15 июня "Крылья" провели первую тренировку на клубной базе в Самаре после сборов. В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова, которые занимались по индивидуальной программе.

В воскресенье самарцы проведут контрольный матч с "Уралом" на "Солидарность Самара Арене". Встреча начнется в 16:00 и пройдет в закрытом режиме. За ходом поединка можно будет следить в радио-трансляции на "Самара Максимум".