Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев вернулся в общую группу

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев, в конце июня получивший травму плеча, вернулся в общую группу, сообщает сайт самарского клуба.
15 июня "Крылья" провели первую тренировку на клубной базе в Самаре после сборов. В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова, которые занимались по индивидуальной программе.
В воскресенье самарцы проведут контрольный матч с "Уралом" на "Солидарность Самара Арене". Встреча начнется в 16:00 и пройдет в закрытом режиме. За ходом поединка можно будет следить в радио-трансляции на "Самара Максимум".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?