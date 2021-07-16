Росбанк начисляет 1500 рублей к школьным выплатам

Росбанк разработал специальное предложение для новых клиентов в дополнение к единовременным выплатам от государства для школьников и будущих первоклассников, приуроченным к началу учебного года.

Если клиент оформит выплату (при подаче заявления на выплату необходимо указать номер счета) на карту #МожноВСЕ Росбанка, открытую в период с 15 июля по 31 октября 2021 года, то на 10 тысяч рублей (выплаченные ему в качестве господдержки) он получит дополнительные 1,5 тыс. рублей.

Чтобы получить дополнительную выплату, новым клиентам Росбанка необходимо оформить карту #МожноВСЕ, узнать реквизиты счета в мобильном приложении и указать в заявлении на Госуслугах номер счета карты #МожноВСЕ Росбанка.

После зачисления выплаты от ПФР, до 10 числа следующего месяца, банк начислит вам дополнительные 1500 рублей, что станет подспорьем при подготовке к новому учебному году. Деньги начисляются за каждого ребенка, указанного в заявлении на Госуслугах, который вправе получить единовременную выплату.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.