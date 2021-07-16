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Банки Финансы

Банк "Открытие" добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании из сегмента малого и среднего бизнеса получили новый сервис, который сделает удобнее работу по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, банк ускорил переводы с транзитного валютного счета и добавил еще несколько полезных функций.

Для предпринимателей на УСН в "Бизнес-портале" доступен новый бесплатный сервис "Налоги и взносы УСН". Там можно воспользоваться инструментами для расчета и уплаты УСН: посмотреть памятку-инструкцию по расчету, ответы на частые вопросы и предстоящие налоговые события, оплатить налоги и обязательные страховые взносы, открыть историю и статусы оплат.

Кроме того, теперь клиенты "Открытия" могут делегировать повседневные обязанности по заказу наличных. Оформлять электронные чеки в "Бизнес-портале" может любой сотрудник — для этого ему должны быть установлены расширенные полномочия, установить их можно онлайн.

Также банк увеличил время работы сервиса "Онлайн-конверсия". Покупать и продавать валюту по рыночному или желаемому курсу теперь можно с 02:00 до 20:00 по московскому времени.

Стал быстрее перевод средств с транзитного валютного счета: банк объединил форму распоряжения на списание средств со сведениями об операции. Подтвердить оба документа можно одной подписью. Это означает, что клиенту больше не обязательно последовательно создавать и подписывать два отдельных документа — теперь все можно сделать на одном экране. Кроме того, добавлена массовая подпись распоряжений.

Увидеть будущий доход по депозитам теперь можно в депозитном калькуляторе. На экране сразу же отражаются процентная ставка и сумма, которую клиент получит за весь период депозита, тогда как ранее он мог увидеть их только при подаче заявки. Выбрав оптимальные условия, можно сразу из калькулятора разместить депозит — заявка уже заполнена по заданным параметрам. При оформлении депозита через "Бизнес-портал" клиенты получат повышенные ставки.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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