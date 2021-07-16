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Россельхозбанк и Mail.ru Group подключат российских аграриев к сервису гибкого доступа к зарплате

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк и Mail.ru Group подписали соглашение о партнерстве: сотрудники компаний — клиентов банка смогут с помощью сервиса PayDay отслеживать количество заработанных к текущей дате денег и получать их тогда, когда они необходимы — не дожидаясь дня зарплаты. В российском агропроме сегодня работает свыше четырех миллионов человек. Сервис гибкого доступа к зарплате позволит людям снизить стресс, связанный с финансами, а работодателю — повысить лояльность своих сотрудников.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Сервис PayDay дает возможность работодателю перечислять сотруднику по его запросу аванс за фактически отработанное им время. Работодатель сам указывает, какую часть зарплаты можно будет получить таким образом. При этом компания действует по стандартным процедурам выплаты зарплаты и в соответствии с законодательством.

"Россельхозбанк стремится к всесторонней поддержке сельхозпроизводителей и предлагает оптимальную линейку тарифных планов расчетно-кассового обслуживания. Подключение сервиса PayDay даст возможность выбора вариантов расчета со своими сотрудниками. Более того, он будет бесплатным для наших профильных корпоративных клиентов — компаний агропромышленного комплекса. Считаем, что сервис будет востребован в сегменте малого и среднего бизнеса, где использование подобных инструментов может стать дополнительным фактором повышения лояльности сотрудников", — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

Благодаря тому, что работник может переводить заработанные деньги на карту в удобный для себя момент, ему становится проще распределять бюджет между расходами и накоплениями.

"Уверен, что спрос на сервис среди представителей российского агропрома будет значительным. Мы рады сотрудничеству с Россельхозбанком. Реализация этой социально-ориентированной инициативы позволит изменить отраслевые стандарты в области выплаты заработной платы", — поделился Сергей Молчанов, директор по развитию и интеграции Mail.ru Group и основатель проекта PayDay.

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